POL-TUT: (Tuttlingen) Vorbeifahrender LKW reißt Autotür ab

Tuttlingen (ots) - Ohne Fahrertüre ist seit Mittwochnachmittag ein Dacia Duster, nachdem ein vorbeifahrender Lastwagen in der Unteren Vorstadt die leicht geöffnete Tür erfasst und weggerissen hat. Gegen 14.45 Uhr wollte der Fahrer des Dacia aus seinem rechts geparkten Auto aussteigen, sah aber, dass weitere Fahrzeuge kommen und öffnete seine Türe deswegen nur einen Spalt weit. Hinter anderen Fahrzeugen folgte auch ein LKW, dessen Fahrer sehr weit rechts fuhr, für den Dacia-Fahrer überraschend aber noch weiter nach rechts lenkte und deswegen im Vorbeifahren die etwas geöffnete Fahrertüre des SUVs erfasste und abriss. Der Lastwagen fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Stuttgarter Straße. An dem Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen des LKWs, weshalb die hinzugerufene Polizei den Fahrer rasch ermitteln konnte. Ihm droht jetzt eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell