POL-TUT: (Hardt) Vorfahrt missachtet - Verursacher hat Totalschaden

Hardt (ots) - Am Donnerstag, um 18.15 Uhr, sind an der Einmündung der Friedhofstraße in die Schwarzwaldstraße zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Der Fahrer eines Renault Megane bog von der Friedhofstraße nach rechts in die Schwarzwaldstraße ab. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Honda Civic und stieß mit ihm zusammen. An dem Renault entstand bei der Kollision Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Der Schaden an dem vorfahrtsberechtigten Pkw ist deutlich geringer: die Polizei schätzt ihn auf etwa 1000 Euro. Während der eine Unfallbeteiligte mit seinem Honda weiterfahren konnte, musste der Renault des Verursachers abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

