POL-TUT: (Rottweil) Unbekannter Täter knackt Münzautomat

Rottweil (ots) - Ein unbekannter Dieb hat zwischen Montag und Donnerstag mit einem Schraubenzieher den Münzautomaten einer Waschmaschine aufgebrochen und das vorhandene Münzgeld eingesteckt. Die Waschmaschine steht in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Waldtorstraße. Der Täter kam mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die gelegentlich unverschlossene Eingangstür ins Haus und hatte danach leichtes Spiel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Münzautomaten ist noch nicht bekannt.

