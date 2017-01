POL-TUT: (Rottweil) Tempo hoch - Kurve scharf - Straße glatt: Auto kommt von Fahrbahn ab

Rottweil (ots) - Am Donnerstagvormittag ist in der Balinger Straße ein Pkw in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Die 18-jährige Audifahrerin, auf dem Weg in Richtung Berner Feld, war in der Kurve zu schnell, kam auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte links gegen die Leitplanke. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhauis Rottweil eingeliefert. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Der Pkw war nach dem Unfall ziemlich ramponiert und musste deswegen abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell