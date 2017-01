POL-TUT: (Rottweil) Auto rutscht von der Bundesstraße 27

Rottweil (ots) - Ein VW Golf ist am Freitag, gegen 00.50 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Neukirch und Harthaus von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gefahren. Am Ende des vierspurigen Ausbaus kam der 24-Jährige Fahrer des VWs wegen zu hohem Tempo und Eisglätte nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Leitplanke, kam danach ins Schleudern, rutschte über die Fahrbahn und stand schlussendlich am rechten Straßenrand. An dem Golf entstand Totalschaden, der auf 8000 Euro beziffert wurde. Fahrer und Mitfahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell