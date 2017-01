POL-TUT: (Villingendorf) Autofahrerin kommt ins Schleudern und kollidiert mit Gegenverkehr

Villingendorf (ots) - Am Donnerstag, kurz nach 17 Uhr, ist auf der Landstraße zwischen Villingendorf und Talhausen eine 43-jährige Autofahrerin wegen zu hoher Geschwindkeit ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Bei der Kollision verletzte sie sich leicht und wurde mit dem Sanka zur Untersuchung in die Helios-Klinik nach Rottweil gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der schon etwas älteren Ford Fiesta der Unfallverursacherin wurde derart demoliert, dass die Polizei von einem Totalschaden ausgeht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell