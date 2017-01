POL-TUT: (Albstadt-Lautlingen) Schulbus kommt von der Fahrbahn ab

Albstadt-Lautlingen (ots) - Am Donnerstag, kurz nach 13 Uhr, ist auf der Strecke zwischen Badkap und Margrethausen ein mit Schülern besetzter Omnibus von der Fahrbahn abgekommen und in einer Wiese gelandet. Wegen eines heftigen Hustenanfalls verlor der 50-Jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Bus und steuerte ihn nach links über die Gegenfahrbahn geradwegs in die angrenzende Wiese. Dort blieb der Omnibus schräg stehen und ließ sich nicht mehr bewegen. Die etwa 16 Kinder konnten den Bus unverletzt verlassen. Sie wurden von den verständigten Eltern abgeholt. Der Omnibus musste mit schwerem Gerät geborgen werden, weshalb die Straße zeitweise voll gesperrt war. Ein Schaden entstand nicht.

