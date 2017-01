POL-TUT: (Albstadt-Lautlingen) BMW fährt wegen stockendem Verkehr auf

Albstadt-Lautlingen (ots) - Am Donnerstag, um 16.45 Uhr, ist auf der Ebingerlandstraße ein BMW ins Heck von einem VW gekracht. Der VW-Fahrer musste abbremsen, weil vor ihm der Verkehr stockte. Der nachfolgende BMW-Fahrer sah dies zu spät und fuhr auf. Der Aufprall war so heftig, dass beide beteiligten Fahrer leicht verletzt wurden und ins Krankenhaus mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell