POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Ganze Autoseite zerkratzt - Zeugen gesucht

Albstadt-Ebingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr die gesamte Beifahrferseite eines VW Touran zerkratzt und einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Der Pkw stand zeitweise in der Gebrüder-Grimm-Straße, aber auch auf dem Parkplatz der ESGE Maag, in der Gartenstraße und im Bereich der Innenstadt.Wie hoch der Sachschaden genau ist, muss erst noch festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432 955 0.

