POL-TUT: (Bad Rippoldsaus-Schapbach) Unbekannter Mann klaut Defibrillator der Sparkasse - Polizei fahndet nach dem Täter

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots) - Am vergangenen Sonntag, um 00:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter aus dem Vorraum der Sparkassen-Zweigstelle in der Kurhausstraße den Defibrillator gestohlen und später weggeschmissen. Der Diebstahl wurde beobachtet, der Täter von einem Zeugen angesprochen. Das kümmerte den Mann allerdings wenig. Unbeeindruckt ging er in Richtung der geparkten Omnibusse, mit denen die Teilnehmer einer Fasnetveranstaltung im Ort angereist waren. Später wurde der Defibirillator auf einem Privatgrundstück in Nähe der Busparkplätze im Schnee liegend aufgefunden. Ob das Gerät beschädigt ist, muß von einer Fachfirma geprüft werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: zirka 25 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß, dunkelbraune lockige Haare, einheimischer Dialekt. Das Geschehen in der Bankfiliale wurde von der dort installierten Videokamera aufgezeichnet. Das Bild zeigt den mutmaßlichen Täter. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rippoldsau-Schapbach (Telefon 07440 521) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell