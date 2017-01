POL-TUT: (Donaueschingen) Tumult und Schlägerei in der Erstaufnahmestelle

Donaueschingen (ots) - Am Donnerstag, gegen 13.50 Uhr, sind mehrere afrikanische Flüchtlinge in der Bedarfserstaufnahmestelle mit Kräften der Sicherheitsfirma tätlich aneinander geraten. Einige der dortigen Bewohner wollten, obwohl untersagt, Essen aus der Kantine mitnehmen und wurden vom Sicherheitsdienst erwischt und angesprochen. Die betroffenen afrikanischen Flüchtlinge waren uneinsichtig und gerieten mit Security-Mitarbeitern in Streit. Daraus entwickelte sich eine punktuell gewalttätige, insgesamt tumultartige und unübersichtliche Auseinandersetzung, an der neben den direkt Betroffenen viele sich solidarisierende Flüchtlinge und das Sicherheitspersonal beteiligt waren. Von bis zu 150 Beteiligten war die Rede. Weit über 20 Polizeistreifen, auch vom benachbarten Polizeipräsidium Freiburg und der Bundespolizei, fuhren zum Ereignisort, um die Lage gemeinsam in den Griff zu bekommen. Bisheriges Resultat der Auseinandersetzung: mehrere leichtverletzte Flüchtlinge und Securitymitarbeiter, die teilweise im Krankenhaus behandelt wurden und ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen zwei tatverdächtige Flüchtlinge aus Gambia. Weitere Ermittlungen sind notwendig und werden vom Polizeirevier Donaueschingen geführt.

