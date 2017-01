POL-TUT: (Balingen) Randalierer nachts in der ISBA gGmbH

Balingen (ots) - Die gemeinnützige Produktionsfirma ISBA ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 17 Uhr nachmittags und 6 Uhr morgens beinah komplett verwüstet worden. Der Täter stieg über ein Fenster im Erdgeschoss ein und riss im Lager stapelweise versandfertige Ware um. Im ersten Stockwerk wütete er gleichermaßen, indem er fertig produzierte Ware durcheinander brachte und Monitore sowie andere technische Gerätschaften von den Tischen warf. Das zweite Obergeschoss wurde vollends auf den Kopf gestellt: In einem Gruppenraum räumte er Regale aus, kippte Kisten um und ließ alles verstreut auf dem Boden liegen. In der Kantine warf er Geschirr durch die Gegend und Obst an die Wand. Das Glaselement einer Tür musste ebenfalls dran glauben: mit einem Schraubendreher zerstörte der Täter die Scheibe. Der entstandene Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Vandale keine Diebstahlsabsicht hatte. Zumindest wurde bisher wurde kein Verlust festgestellt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433 264-616 entgegengenommen.

