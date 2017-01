POL-TUT: (VS-Schwenningen) Nächtlicher Einbruch in Volkshochschule

VS-Schwenningen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Zeitraum von circa 21:30 Uhr bis 06:00 Uhr, ist in die Volkshochschule eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam über ein Kellerfenster ein und brach im oberen Stockwerk einen Kaffeeautomaten auf. So gelangte er an den Geldschacht und entwendete das darin befindliche Münzgeld. Die genaue Geldsumme ist nicht bekannt. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Schwenningen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

gez. Patricia Neuhaus

