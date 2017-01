POL-TUT: (Gosheim) Bundesweit gesuchter Betrüger festgenommen

Gosheim (ots) - Am Donnerstagmorgen, um 9.30 Uhr, hat eine Polizeistreife in der Lembergstraße einen bundesweit mehrfach per Haftbefehl gesuchten Dieb und Betrüger vorläufig festgenommen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung leitete die Polizei in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ermittlungsrichter gezielte Maßnahmen zur Fahndung nach dem 41-Jährigen ein. Mit Erfolg: in der Lembergstraße ging der Gesuchte einer Polizeistreife "ins Netz", wurde vorläufig festgenommen und danach postwendend ins Gefängnis gebracht.

