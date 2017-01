POL-TUT: (Tuningen) Auffahrunfall auch an der B523

Tuningen (ots) - Ein weiterer Auffahrunfall hat sich am Mittwochmorgen, gegen 07.45 Uhr, an der Einmündung von der Autobahn 81 auf die Bundestraße 523 ereignet. Hierbei stieß ein VW-Fahrer einem Skoda-Lenker gegen dessen Heck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Personen wurden auch bei diesem Unfall nicht verletzt.

gez. Patricia Neuhaus

