POL-TUT: (VS-Schwenningen) 7000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

VS-Schwenningen (ots) - Am Ende einer Abfahrt der Bundesstraße 27 in Richtung VS-Mühlhausen hat sich am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, ein Auffahrunfall ereignet. Aus bisher unbekannten Gründen bremste eine Dacia-Fahrerin, kurz nachdem sie zuvor zum Rechtsabbiegen angefahren war, erneut ab. Ein hinter ihr ebenfalls anfahrender Lenker eines VW Golfs fuhr auf den Dacia auf. Die Fahrerin wurde hierdurch leicht verletzt. Es ist ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstanden.

