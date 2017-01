POL-TUT: (Ringingen) Vorfahrt genommen - 7000 Euro Sachschaden

Ringingen (ots) - Am Donnerstagmorgen hat ein 53-jähriger Autofahrer an der Einmündung der Kreisstraße aus Richtung Killer in die K7161 aus Richtung Salmendingen einem Citroen die Vorfahrt genommen. Der VW-Fahrer kam aus Richtung Killer und bog an der Einmündung nach links in Richtung Salmendingen ab. Dass im selben Moment von links auf der vorfahrtsberechtigten K7161 ein Citroen auf die Einmündung zufährt, sah er nicht, weshalb die beiden PKWs zusammenstießen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

