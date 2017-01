POL-TUT: (Immendingen) Unfall im Kreisel Ortsmitte

Immendingen (ots) - Aus der Bachzimmerer Straße ist am Dienstagmorgen eine 64-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr eingefahren und hat dabei einen aus Richtung Tuttlingen kommenden Pkw übersehen. Der VW Passat befand sich bereits im Kreisel, als die 64-Jährige einbog, und wollte in Richtung Freiburg weiterfahren. Die beiden PKWs stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell