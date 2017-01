POL-TUT: (Tuttlingen) Zwei Reifen zerstochen

Tuttlingen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch hat ein bisher unbekannter Täter in der Straße "In Hohensteig" an zwei Personenkraftwagen jeweils den vorderen, linken Reifen zerstochen. Die betroffenen Besitzer der Fahrzeuge, einem Opel Corsa und einem Hyundai, bemerkten die platten Reifen gleich nach Fahrtbeginn am Mittwochmorgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von annähernd 300 Euro.

