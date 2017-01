POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Metallgitterboxen vom Hof einer Transportfirma entwendet

Pfalzgrafenweiler (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fünf etwa 60 Kilogramm schwere Metallgitterboxen vom Hof einer Transportfirma in der Wankelstraße entwendet. Für den Abtransport der sperrigen und etwa ein Meter breiten sowie eineinhalb Meter hohen Gitterboxen dürften die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben. Hinweise zu der Tat werden an den Polizeiposten Pfalzgrafenweiler (07445 8542-0) erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell