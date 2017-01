POL-TUT: (Freudenstadt) 6000 Euro Schaden nach Unfall an der "Bacherkreuzung"

Freudenstadt (ots) - An der "Bacherkreuzung" sind am Mittwochmorgen zwei Autos zusammengestoßen und dabei beschädigt worden. Eine 27-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas war - von Wittlensweiler kommend - auf der Kreisstraße 4741 unterwegs und wollte an der "Bacherkreuzung" nach links in Richtung Dornstetten abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen entgegenkommenden Seat Ibiza, dessen Fahrzeuglenker die Kreuzung geradeaus überquerte und in Richtung Wittlensweiler fahren wollte. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.Beide Wagen blieben trotz Beschädigungen in Höhe von etwa 6000 Euro bedingt fahrbereit.

