POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) 37-Jährige wendet trotz Gegenverkehr

Zimmern ob Rottweil (ots) - Weil sie beim Wenden in der Rottweiler Straße den Gegenverkehr nicht beachtete, ist am Mittwochvormittag eine 37-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda einem entgegenkommenden Toyota in die linke Seite gefahren. Die Frau fuhr in Richtung Ortsende und wendete bei Haus Nummer 8, um ihren Skoda auf einem gegenüber liegenden Parkplatz abzustellen. Dabei übersah sie einen aus Richtung Rottweil kommenden Toyota und stieß mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf etwa 7000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand.

