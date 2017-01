POL-TUT: (Schramberg) Wegen Fahrfehler mit dem Gegenverkehr kollidiert

Schramberg (ots) - Wegen eines Fahrfehlers ist am Mittwoch, um 16.25 Uhr, ein 48-jähriger Autofahrer in der Lauterbacher Straße mit einem entgegenkomenden Audi zusammengestoßen. Der Subaru-Fahrer kam aus Richtung Lauterbach. In der Rechtskurve nach dem Junghans-Stauwehr war er kurz unaufmerksam, erschrak wegen des Gegenverkehrs und reagierte völlig falsch. Weil er in die falsche Richtung lenkte geriet er auf die andere Fahrspur und streifte einen entgegenkommenden Audi im Heckbereich. Danach fuhr er auf den angrenzenden Gehweg, prallte gegen eine Leitplanke, drehte sich und stieß gegen einen VW Touran, der hinter dem Audi herfuhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der VW Touran war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

