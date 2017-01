POL-TUT: (Rottweil) 66-Jähriger wendet auf der Autobahn

Rottweil (ots) - In der Annahme, falsch auf die Autobahn gefahren zu sein, hat am Mittwochmittag ein 66-jähriger Autofahrer versucht, auf der A81, im Bereich der Anschlussstelle Rottweil, zu wenden. Der VW-Fahrer befuhr um 12.20 Uhr die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Stuttgart, befand sich bereits auf dem Beschleunigungsstreifen und kam dann zu der Überzeugung, in die falsche Richtung zu fahren. Deswegen setzte er kurzentschlossen zum Wenden an. Im selben Augenblick kam aus Richtung Singen eine 45-jährige Frau angefahren, die mit ihrem Pkw auf die Überholspur wechselte, um den Polofahrer einfädeln zu lassen. Vom Wendemanöver des 66-Jährigen völlig überrascht konnte die Frau nicht mehr reagieren und stieß auf der Überholspur mit dem VW Polo zusammen. Dabei verletzte sie sich leicht. Beide Fahrzeuge wurden so stark demoliert, dass an eine Weiterfahrt nicht zu denken war. Sie wurden deswegen abgeschleppt. Über die Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde von der Polizei wegen der erheblichen Gefährdung des Straßenverkehrs einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell