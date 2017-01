POL-TUT: (Hechingen) Einbrecher versucht sich an Bäckerei

Hechingen (ots) - In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Bäckerei am Obertorplatz einzubrechen. Er bearbeitete den Hintereingang, eine stabile Stahltüre, erfolglos mit einem Hebelwerkzeug. Nachdem es ihm nicht gelang, die Tür zu öffnen, brach er die Tat ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

