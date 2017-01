POL-TUT: (Rosenfeld-Bickelsberg) Altes Bauernhaus steht in Flammen

Rosenfeld-Bickelsberg (ots) - Im Dachgeschoss eines alten Bauernhauses in der Bühlstraße hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Ein Zeuge sah die Flammen an der einen Giebelseite des Hauses kurz nach 5 Uhr und weckte die beiden Hausbewohner samt ihren drei Gästen durch lautes Zurufen. So konnten die Fünf das Haus rechtzeitig und ohne Verletzungen verlassen. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es nicht. Die Feuerwehren aus Rosenfeld und Bickelsberg löschten das Feuer. Es entstand erheblicher Sachschaden, der ersten Schätzungen nach bei mindestens 50.000 Euro liegen dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell