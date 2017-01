POL-TUT: (Gosheim) Einbrecher bei der Tat ertappt

Gosheim (ots) - Der Aufmerksamkeit einer Zeugin und dem sofortigen Eingreifen ihres Mannes ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen mutmaßlichen Einbrecher im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in Wehingen vorläufig festnehmen konnte.

Kurz vor 2 Uhr beobachtete die Frau, dass jemand beim Netto-Markt in der Daimlerstraße eine Scheibe einschlägt und in den Laden einsteigt. Sie verständigte sofort die Polizei.

Noch während der Anfahrt mehrerer Polizeistreifen machte sich ihr Mann auf den Weg zum Tatort und stellte den männlichen Täter. Nach einem Handgemenge gelang es dem Gauner, über die Wehinger Straße zu flüchten.

Auf der Grundlage der vorliegenden Täterbeschreibung suchten die eingesetzten Fahndungskräfte der Polizei gezielt nach dem flüchtigen Einbrecher. Die Mühen wurden belohnt: eine Polizeistreife fand den mutmaßlichen Täter auf einem Firmengelände in Wehingen und nahm ihn dort vorläufig fest.

Möglicherweise hat der 35-Jährige vor der Tat in Gosheim bereits in den Netto-Markt in Dotternhausen eingebrochen. Kurz vor 1 Uhr zertrümmerte ein Einbrecher dort ebenfalls eine Scheibe und stieg in das Kaufhaus ein. Er versuchte, an einer Kasse den Zigarettenträger zu knacken, was ihm aber nicht gelang. Deswegen brach er die Tat ab und verließ den Tatort ohne Beute wieder.

Die notwendigen Ermittlungen sind eingeleitet, über die Haftfrage muß noch entschieden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell