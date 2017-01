POL-TUT: (Freudenstadt) Geparktes Auto beschädigt und anschließend geflüchtet

Freudenstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi A4 Kombi beschädigt, der auf einem Schotterparkplatz in der Salenbergstraße bei Gebäude Nummer 39/1 abgestellt war. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Audi in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an das Polizeirevier Freudenstadt (07441 536-0) erbeten.

