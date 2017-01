POL-TUT: (Horb am Neckar - Bittelbronn) In Wohnhaus in der Römerstraße eingebrochen

Horb am Neckar - Bittelbronn (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstagvormittag, im Zeitraum von 08.30 Uhr bis kurz nach 12.00 Uhr, in ein Wohnhaus zu Beginn der Römerstraße am Orstrand von Bittelbronn eingebrochen. Mit einem aufgefundenen Pflasterstein schlugen die Täter ein Glaselement einer Terrassentüre ein und gelangten so in das Haus. Nach dem Betreten und Absuchen verschiedener Räume konnten die Eindringlinge mit erbeutetem Schmuck und zwei entwendeten Mobiltelefonen das Gebäude wieder verlassen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die am Dienstagvormittag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Römerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb (07451 96-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell