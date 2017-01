POL-TUT: (Freudenstadt) Beim Parken anderes Auto beschädigt - Polizei sucht unfallflüchtigen Fahrzeuglenker

Freudenstadt (ots) - Beim Ein- oder Ausparken hat ein derzeit noch unbekannter Fahrzeuglenker auf dem oberen Parkplatz beim Landratsamt Freudenstadt an der Herrenfelder Straße einen dort abgestellten VW Polo beschädigt und ist dann einfach davongefahren. An dem Polo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) sucht nun den unfallflüchtigen Fahrzeuglenker und bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell