POL-TUT: (Freudenstadt) Beim Ausparken nicht aufgepasst - 8000 Euro Schaden

Freudenstadt (ots) - Beim rückwärts Ausfahren aus einer Parklücke nicht aufgepasst und so einen Unfall und rund 8000 Euro Sachschaden verursacht hat eine 45-jährige Lenkerin eines Nissan SUV-Geländewagens am Mittwochmittag, gegen 12.20 Uhr, auf einem Parkplatz eines Discounters in der Wittlensweilerstraße. Die Frau übersah einen heranfahrenden 1er BMW und prallte mit diesem heftig zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

