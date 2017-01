POL-TUT: (Donaueschingen) Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Donaueschingen (ots) - Durch Unachtsamkeit ist am Dienstagmittag ein 28-jähriger Autofahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich einer Tankstelle in einen vor ihm zum Stehen kommenden Wagen gefahren. In diesem befanden sich die 35-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem drei Jahre alten Sohn und dessen 64-jährigen Großmutter. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro.

