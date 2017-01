POL-TUT: (Blumberg-Zollhaus) Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab, Verursacher begeht Fahrerflucht

Blumberg-Zollhaus (ots) - Auf der Bundesstraße 27 in Richtung Randen ist am Dienstagabend, gegen 21:50 Uhr, ein 27-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn gedrängt worden. In einer Rechtskurve schnitt ein entgegenkommendes Fahrzeug die Fahrbahn des 27-Jährigen, so dass er gezwungen war auszuweichen, ins Schleudern geriet und schließlich im rechten Straßengraben zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde er bei diesem Manöver nicht verletzt. Sein Fahrzeug erlitt hingegen einen Totalschaden Hinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0 entgegengenommen.

