POL-TUT: (Weilersbach / Kappel) Auto kommt durch Glatteis ins Schleudern - Totalschaden

Weilersbach / Kappel (ots) - Ein Totalschaden von 10.000 Euro an einem Pkw sowie Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro an einer Leitplanke sind das Ergebnis einer zu schnellen Fahrt am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße 5707 in Richtung Kappel. Auf der eisglatten Fahrbahn verlor eine 79-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte schlussendlich mit der gegenüberliegenden Leitplanke. Die Fahrerin trug zum Glück nur leichte Verletzungen davon. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Da beim verunfallten Pkw die Gefahr eines Motorbrandes bestand, war auch die Freiwillige Feuerwehr Weilersbach vor Ort. Gelöscht werden musste jedoch nichts. Der Unfallwagen wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Straße entfernt.

gez. Patricia Neuhaus

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell