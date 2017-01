POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall kurz vor Kreisverkehr

VS-Schwenningen (ots) - Am späten Dienstagnachmittag hat die Unachtsamkeit einer 36-jährigen Autofahrerin zu einem Auffahrunfall geführt. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Steinkirchring bremste ein vor ihr fahrender Pkw-Lenker verkehrsbedingt ab, woraufhin die 36-Jährige mit ihrem Wagen gegen dessen Heck stieß. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

gez. Patricia Neuhaus

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell