POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Im Kreisverkehr Vorfahrt genommen

Villingen-Schwenningen (ots) - (Villingen-Schwenningen) Im Kreisverkehr Vorfahrt genommen Ein 26-Jähriger hat am Dienstag, gegen 20:40 Uhr, beim Einfahren in den Kreisverkehr am Nordring Höhe Klinikstraße die Vorfahrt eines schon im Kreisverkehr befindlichen Pkw-Lenkers missachtet. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden ist.

