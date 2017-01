POL-TUT: (Baiersbronn-Huzenbach, Landesstraße 350) Entgegenkommender Lkw-Sattelzug verursacht Unfall eines Dacia-Fahrers

Baiersbronn-Huzenbach, Landesstraße 350 (ots) - Ein entgegenkommender Lkw-Sattelzug hat am Dienstagmorgen, kurz nach 07.00 Uhr, den Unfall eines Dacia-Fahrers verursacht, der bei Huzenbach zu Beginn der "Schönegründer Steige" in Richtung Besenfeld unterwegs gewesen ist. Der Lenker des Dacias befand sich in einer scharfen Kurve der Landesstraße 350, als der Sattelzug-Lkw dem Autofahrer entgegenkam. Hierbei geriet der mit einer roten Plane versehene Sattelauflieger des vermutlich aus den Niederlanden stammenden Lastwagens auf die Gegenfahrspur. Um einen Unfall mit dem Lkw zu vermeiden, steuerte der Dacia-Fahrer nach rechts und prallte gegen einen erhöhten Bordstein am Fahrbahnrand. Hierbei entstand an der Radaufhängung des Autos erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ohne sich weiter um den Unfall des Autofahrers zu kümmern, setzte der Lenker des Lastwagens seine Fahrt in Richtung Huzenbach fort. Nun ermittelt die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell