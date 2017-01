POL-TUT: (Freudenstadt) Glaselement an einem Pavillon am Kienberg eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Freudenstadt (ots) - Bereits im Zeitraum von Freitag, 30.12.2016, bis vergangenen Sonntag, 22.01., haben unbekannte Täter mutwillig ein hochwertiges Glaselement an einem offenen Pavillon am Kienberg mutwillig beschädigt und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro verursacht. Die begangene Sachbeschädigung wurde erst Anfang dieser Woche entdeckt. Da die Scherben des beschädigten Glaselementes unter einer Schneedecke befinden, ist zu vermuten, dass sich die Tat um die Jahreswende herum ereignet hat. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt (07441 536-0) entgegen.

