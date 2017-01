POL-TUT: (Horb am Neckar) Betrunken Auto gefahren

Horb am Neckar (ots) - Wegen des Tatbestandes der Trunkenheit im Verkehr mussten Beamte des Polizeireviers Horb am Dienstagabend Ermittlungen gegen einen 42-jährigen Autofahrer einleiten. Der fuhr gegen 17 Uhr mit einem Mercedes der CLS-Klasse - von der Bundesstraße 32 kommend - durch Horb und fiel hierbei mit einer unsichere Fahrweise einer Polizeistreife auf. Bei einer anschließenden Kontrolle in der Christine-Rauscher-Straße stellten die Beamten fest, dass der Mann dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein entsprechender Test ergab über 1,8 Promille. Nach einer erfolgten Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich der 42-Jährige nun noch in einem Strafverfahren verantworten.

