POL-TUT: (Horb am Neckar, Ziegelhof - Hochdorf, Landesstraße 356) Spiegel eines entgegenkommenden Autos abgefahren und dann geflüchtet

Horb am Neckar, Ziegelhof - Hochdorf, Landesstraße 356 (ots) - Zwischen dem Kreisverkehr Ziegelhof und Hochdorf auf der Landesstraße 356 den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos abgefahren hat ein unbekannter Lenker eines blauen Kastenwagens am Dienstagmorgen und ist dann in Richtung Ziegelhof geflüchtet. Eine Fahrerin eines Mercedes der ML-Klasse war an diesem Morgen kurz nach 07.00 Uhr in Richtung Hochdorf unterwegs, als ihr der blaue Kastenwagen mit seitlicher Beschriftung in weißen Buchstaben halb auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam. Die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge schlugen gegeneinander, wobei am Mercedes Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Lenker des Kastenwagens in Richtung Ziegelhof davon. Die Polizei Horb (07451 96-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Kastenwagen oder dessen Fahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell