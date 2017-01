POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Gefährlicher Fahrstreifenwechsel: drei PKWs stoßen zusammen

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am Dienstagvormittag sind auf der A81 im Bereich der Auffahrt Rottweil in Richtung Stuttgart drei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Die Karambolage ereignete sich, weil der 71-jährige Fahrer eines Mercedes Benz gegen 9.25 Uhr bei der Auffahrt auf die Autobahn gleich vom Beschleunigungsstreifen auf die Überholspur wechselte, ohne den übrigen Verkehr zu beachten. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein Lkw, den der Mercedesfahrer überholen wollte. Beim Fahrstreifenwechsel achtete der 71-jährige nicht auf einen Mitsubishi Outlander, der bereits auf der Überholspur in Richtung Stuttgart fuhr. Obwohl die 29-jährige SUV-Fahrerin sofort stark abbremste und nach links ins Richtung Mittelleitplanke auswich, konnte sie einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Hinter der 29-Jährigen kam ein VW Sharan, dessen Fahrer es ebenfalls nicht mehr verbremste und ins Heck des Mitsubishis krachte. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro. Der VW Sharan war so stark demoliert, dass er abgeschleppt werden musste. Wegen seines verkehrsgefährdenden Verhaltens musste der Unfallverursacher seinen Führerschein abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell