POL-TUT: (Rottweil) Auffahrunfall in der Neukircher Steige

Rottweil (ots) - In der Neukircher Steige sind am Montag, gegen 17.15 Uhr, zwei Personenkraftwagen zusammengeprallt. Ein 36-jähriger Autofahrer verlangsamte wegen eines Pannenfahrzeugs seine Geschwindigkeit. Der Fahrer des nachfolgenden Mitsubishis erkannte zu spät, dass vor ihm langsamer gefahren wird und prallte wuchtig ins Heck des Seats. Der Seat-Fahrer wurde bei dem heftigen Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge konnten wegen erheblicher Beschädigungen nicht mehr weiterfahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5500 Euro.

