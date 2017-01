POL-TUT: (Tuttlingen) Aufmerksamer Zeuge beobachtet Unfallflucht

Tuttlingen (ots) - Ein 62-jähriger Opel-Fahrer ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00.45 Uhr, in der Donaueschinger Straße beim Rangieren auf einem Firmengelände gegen einen geparkten Anhänger gestoßen und hat sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle unerlaubt entfernt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete jedoch das Geschehen und informierte die Polizei, sodass der Unfallverursacher schnell ermittelt werden konnte. Am Fahrzeug des Verursachers entstand Schaden von etwa 5.000 Euro, der Schaden am Anhänger kann noch nicht genau beziffert werden. Der Mann, dessen Fahrzeug nach dem Unfall nicht mehr farbereit war, muss sich nun für die Unfallflucht verantworten.

