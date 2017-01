POL-TUT: (Schramberg) Kollision bei Fahrstreifenwechsel

Schramberg (ots) - Bei einem Fahrstreifenwechsel in der Bahnhofstraße sind am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer übersah beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen einen rechts neben ihm fahrenden VW und prallte mit ihm zusammen. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Auf etwa 2000 Euro wird der Schaden am Lkw geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell