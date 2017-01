POL-TUT: (Schiltach) Einbrecher hebelt an Haustür

Schiltach (ots) - Am Dienstag hat ein unbekannter Täter am helllichten Tag versucht, in ein Wohnhaus in der Hoffeldstraße einzubrechen. Mit einem geeigneten Werkzeug hebelte er mehrfach an der Haustür. Die Haustür erwies sich als stabil genug, den Hebelattacken Stand zu halten. Es gelang dem Einbrecher nicht, in das Haus einzudringen. Die Höhe des Sachschadens an der Tür ist noch nicht bekannt.

