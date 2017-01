POL-TUT: (Aldingen) Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Aldingen (ots) - Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Unfallflucht am Dienstagabend, gegen 23.00 Uhr, in der Aldinger Uhlandstraße geklärt werden. Eine 44-jährige Lenkerin eines Fiat-Kleinwagens war in Richtung Hauptstraße unterwegs, als sie einen geparkten Passat touchierte. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin einfach weiter. Der Unfall wurde jedoch von aufmerksamen Zeugen beobachtet, die die Polizei informierten, sodass die Flüchtige schnell ermittelt werden konnte. Der Schaden an dem geparkten Fahrzeug war beträchtlich: die Reparatur wird etwa 9.000 Euro kosten. Auch der Fiat wurde stark beschädigt: Hier beläuft sich der Schaden auf etwa 6.000 Euro. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren für die Unfallflucht verantworten.

