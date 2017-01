POL-TUT: (Schenkenzell) Zwei Sattelzüge streifen sich

Schenkenzell (ots) - Am Dienstag, kurz vor 15 Uhr, haben sich in der Landstraße im Vorbeifahren zwei Sattelzüge gestreift. Der aus Richtung Schiltach kommende Sattelzug erwischte bei der Vorbeifahrt den linken Aussenspiegel des entgegenommenden Lastwagens. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell