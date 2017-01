POL-TUT: (Tuttlingen) Feuerwehreinsatz in der Moltkestraße

Tuttlingen (ots) - Erneut ist es in der Moltkestraße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Gemeinschaftsunterkunft löste am Dienstagabend, kurz nach 20.00 Uhr, die Brandmeldeanalage aus, sodass die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 30 Mann anrückte. Auch der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Am Einsatzort konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Grund der starken Rauchentwicklung war ein eingeschalteter Backofen im oberen Teil des Gebäudes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell