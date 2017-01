POL-TUT: (Spaichingen) Senior schrammt parkenden Renault

Spaichingen (ots) - Ein 80-jähriger Mercedes-Lenker war am Dienstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, in der Spaichinger Hauptstraße, auf Höhe der Einmündung zur Vorgasse, kurz unaufmerksam und verursachte so einen Unfall. Bei seiner Fahrt in Richtung Aldingen touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten Renault und richtete so Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro an. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell