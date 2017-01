POL-TUT: (Balingen) Verursacher flüchtet nach Parkrempler bei ALDI in der Albrechtstraße - Polizei sucht den Fahrerflüchtigen

Balingen (ots) - Nach einem Parkrempler auf dem ALDI-Parkplatz in der Albrechtstraße hat sich am vergangenen Freitag der Verursacher klammheimlich aus dem Staub gemacht und blieb bis heute unentdeckt. Zwischen 9.15 Uhr und 9.45 Uhr stieß ein Autofahrer beim Ausparken gegen einen neben ihm stehenden Opel Meriva und beschädigte ihn am hinteren Stoßfänger. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 07433 264 0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell